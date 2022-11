Calcio, la capolista Nuova Igea Virtus impegnata in un testa-coda con l’Acicatena: gara a porte chiuse

Mantenere alta la concentrazione e non abbassare la guardia. E’ questo l’obiettivo per la Nuova Igea Virtus oggi pomeriggio sul campo del fanalino di coda Acicatena. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, priva di quattro elementi (lo squalificato Biondo, gli influenzati Presti e Di Fina e l’infortunato De Gaetano), dovrà affrontare con determinazione la gara odierna, consapevole che sono proprio i giallorossi ad avere qualcosa da perdere.

Negli anticipi di sabato Real Siracusa Belvedere e Mazzarrone si sono accontenti del pareggio, mentre il Santa Croce ha superato di misura l’Ispica, in un confronto importante le posizioni di media-bassa classifica. Big-match di giornata è certamente la gara tra Nebros e Taormina, seconda forza del torneo, che rischia tanto nella trasferta nebroidea. Modica, in casa con il Comiso, e la Rocca Acquedolcese, sul campo del Palazzolo, proveranno a tenere il passo dalle prime in classifica.