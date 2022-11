Ospedale di Barcellona, 12 associazioni culturali saranno in piazza per il corteo del 2 dicembre

Sono 12 le associazioni barcellonesi, aderenti al progetto del Network culturali, che hanno annunciato la piena condivisione dell’azione avviata dal Comitato a tutela dell’ospedale Cutroni Zodda, confermando la presenza di una loro nutrita delegazione al corteo di protesta programmato per il prossimo 2 dicembre.

L’annuncio è arrivato con una nota condivisa dalle presidenze delle associazioni Fumettomania, Associazione musicale “On. Balotta”, Parco Museo Jalari, Coro Lirico Siciliano, “Tanti Amici” Associazione Teatrale, “Corda Fratres”, Associazione musicale “Placido Mandanici”, Museo Didattico “Istituto Foscolo”, “Genius Loci” Associazione Culturale, Legambiente, Giambra Editori, Associazione Culturale “Cannistra’”.

“Da tre anni sul Cutroni Zodda, storico ospedale che prende il nome dall’omonimo filantropo pozzogottese che lo costruì a proprie spese nel 1899, chiedendo al Comune solo il terreno per edificarlo, sussiste un cronico disinteresse dell’ASP- ME nel rendere funzionale il nostro storico ospedale. Già in passato la struttura era stata privata di reparti importanti come la Ginecologia-Ostetricia e la Pediatria Neonatologia. Il Cutroni Zodda, fino ad allora, era un punto di riferimento e cura della salute pubblica non solo per la città di Barcellona PG ma di tutto un vasto territorio. Dopo anni di silenzi e di inutili proclami, grazie anche alle quotidiane denunce dei media locali e all’attività del “Comitato Ospedale”, presieduto da Enzo Correnti, si è attivata una sensibilizzazione civica che culminerà con un corteo di protesta il 2 dicembre, a cui prenderemo parte senza alcun indugio“.