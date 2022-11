A Barcellona si rinnova l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 26 novembre torna l’appuntamento con Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla XXVI edizione, che coinvolgerà anche i volontari di Barcellona Pozzo di Gotto e quelli dell’intera provincia di Messina.

Oggi venerdì 18 novembre 2022 i vertici regionali del Banco Alimentare incontreranno i volontari in un momento di riflessione che si snoderà attraverso le dieci righe di Papa Francesco estrapolate dal

messaggio per la VI Giornata Mondiale dei Poveri:

«Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! […] Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire […] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno […] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale».

Due saranno gli appuntamenti in provincia di Messina ed il primo si terrà a Barcellona Pozzo di Gotto nella Parrocchia di San Giovanni Paolo II di via A. Meucci 33 nella frazione di Portosalvo a partire dalle 17.00. Parteciperanno Don Vincenzo Otera, Responsabile Caritas Vicariato di Barcellona P.G.; il Diacono Maurizio Ruffino Responsabile Caritas vicariato di Milazzo e Vito Raimondo della Comunità di Sant’Egidio. Moderarà i lavori Francesco Borgia, responsabile Colletta di Barcellona P.G. È prevista la testimonianza di una famiglia Ucraina. Chiuderà i lavori il presidente del Banco Alimentare della Sicilia ODV, Pietro Maugeri.

Il secondo incontro si svolgerà nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina a partire dalle 18.45.