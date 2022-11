Barcellona, convocato il 22 novembre il tavolo tecnico per la vertenza ospedale: sarà presente l’ASP Messina

La riunione dei capigruppo consiliari, convocato oggi dal presidente Angelo Paride Pino, dopo l’incontro di ieri all’ASP Messina, ha definito le modalità di convocazione ed i partecipanti al tavolo tecnico sulla vicenda dell’ospedale Cutroni Zodda, come disposto nella seduta straordinaria dell’8 novembre scorso.

Il primo incontro è stato fissato per il prossimo 22 novembre 2022 alle 9,30 con la presenza dei rappresentanti dall’ASP Messina, con molta probabilità il commissario straordinario Bernardo Alagna. La partecipazione dei vertici dell’azienda era stata confermata già nell’incontro di ieri con il sindaco Pinuccio Calabrò, il presidente del consiglio Angelo Paride Pino ed il sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberti, nella qualità di presidente del distretto socio-sanitario D28.

Sui prossimi passi da compiere per raggiungere l’obiettivo di una piena attivazione del nosocomio di Barcellona Pozzo di Gotto come ospedale di base si confronteranno non solo i capogruppi consiliari, ma anche il sindaco Pinuccio Calabrò, il sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberti, in rappresentanza del distretto socio-sanitario D28 e il portavoce del Comitato per la tutela dell’ospedale Enzo Correnti.