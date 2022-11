Omicidio Rizzotti, annullata la misura cautelare per gli indagati: per la scarcerazione si attende la presa d’atto del Riesame

La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di annullamento della misura cautelare degli arresti in carcere, presentata dagli avvocati difensori di Renzo Messina, 53 anni e Domenico Abbate di 52 anni, imputati per l’omicidio giovane camionista Sebastiano Rizzotti avvenuta la sera del 7 aprile 1990, il cui corpo non è stato più ritrovato.

Messina e Abbate, entrambe residenti nella frazione di Gala, sono accusa di “omicidio premeditato” aggravato dal metodo mafioso, in concorso con persone rimaste sconosciute e sono stati arrestati nel marzo del 2022.

L’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina, che aveva confermato la misura degli arresti in carcere, non produrrà i suoi effetti quindi a quando lo stesso Tribunale non prenderà atto delle decisione degli Ermellini, disponendo la scarcerazione dei due indagati, che per il momento restano ancore ristretti in carcere.

Il collegio di difesa è composto dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo, Giuseppe Lo Presti, Antoniele Imbesi e Giuseppe Cicciari.