Screening sul diabete: un’iniziativa di prevenzione targata Lions Club

Il 13 novembre 2022, giorno che precede quello in cui si è celebrata la Giornata MOndiale del Diabete 2022 (14 novembre), ha avuto luogo a Venetico l’importante attività di screening sulla prevenzione e cura del diabete e del colon retto. L’iniziativa è stata organizzata dal Lions Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela, dal Lions Club Milazzo e dal Leo Club Milazzo, con la collaborazione della Croce Rossa italiana comitato Milazzo Isole Eolie.

L’attività di prevenzione è stata svolta presso i Locali della Guardia Medica Estiva messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Venetico ed ha registrato una notevole affluenza di persone che si sono sottoposte agli screening. Questo denota una sempre maggiore sensibilità della popolazione all’importanza della prevenzione. Lo screening del diabete è in effetti un service di particolare rilevanza, in quanto questa malattia, causata da un’eccessiva concentrazione di glucosio nel sangue, è abbastanza frequente. Tante persone hanno il diabete ma non ne sono a conoscenza e per questo è necessaria una diagnosi precoce della malattia. Lo screening del colon-retto era invece destinato alla popolazione compresa tra 50 e 69 anni.

L’attività di servizio ha visto schierato in prima linea lo staff di medici e professionisti del Lions Club Milazzo e del Lions Club Satellite Venetico. I presidenti dei Club, Yuri Paratore, Giuseppe Manganaro e Antonio Sottile, hanno dichiarato di essere soddisfatti dei risultati ottenuti, esprimendo al contempo gratitudine alla Farmacia del Tirreno, per la sensibilità dimostrata nel mettere a disposizione, gratuitamente, gli specifici kit diagnostici. Allo screening, presenti anche il Sindaco di Venetico Francesco Rizzo e l’Assessore Concetta Capillo che hanno elogiato l’iniziativa promossa dai Lions.