Premio Trinacria Circolare 2022 ad Antonio Presti, presidente Fondazione Fiumara d’Arte

Il prossimo Sabato 19 novembre alle ore 18,00 il Museo Epicentro di Gala, nella sua sede di via Mercurio a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), assegnerà il Premio “Trinacria Circolare” 2022 ad Antonio Presti che, contestualmente, fisserà in maniera indelebile la sua “Impronta d’Autore” sulla mattonella d’argilla abilmente predisposta dall’ideatore dell’evento Nino Abbate.

La nuova formella di terracotta con l’impronta di Antonio Presti andrà quindi ad arricchire la collezione d’arte contemporanea del Museo Epicentro. Sarà il Direttore del Museo, l’architetto Rosario Andrea Cristelli, a dialogare con l’artista mecenate, cultore e filosofo della bellezza, presentando la sua figura di rilievo nel panorama culturale nazionale.

Antonio Presti, presidente della “Fondazione Fiumara d’Arte” è un siciliano illustre che ha deciso di dedicare tutto se stesso, compreso il suo patrimonio personale, per far trionfare l’arte in tutte le sue forme. È riuscito ad integrare l’arte contemporanea nel paesaggio ed ha educato al patrimonio culturale migliaia di studenti con la sua partecipazione attiva nelle scuole. È impegnato da anni a creare una coscienza legata alla cultura ma soprattutto ad uno spirito etico, che si forma proprio attraverso un rapporto differente e privilegiato con la Bellezza.