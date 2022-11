Barcellona, la festa di San Martino alla primaria di Sant’Antonio nello spirito di inclusione

Gli alunni della scuola primaria di Sant’Antonio, uno dei plessi dell’istituto comprensivo Foscolo di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno festeggiato a scuola la festa di San Martino.

Per i presenti, tra cui una rappresentanza di genitori, si è trasformata in un momento di inclusione con l’opportunità di conoscere le tradizioni di diversi popoli. All’iniziativa hanno aderito con entusiasmo alcune mamme marocchine, che hanno collaborato portando usi e tradizioni della loro terra. E’ stata l’occasione per trasformare la mattinata in una festa di gusti e sapori, con l’opportunità di gustare le tradizionali castagne e dolci tipici del periodo, insieme al pane marocchino o al tè marocchino.

La manifestazione è stata organizzato con l’impego delle docenti Bartolone, Stracuzzi, Giambò, Torre G., Congiu, Ravidà, Crisafulli e Mita.