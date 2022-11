I comuni della Sicilia oggi illuminano di blu un monumento per il diabete su iniziativa del Leo Club

La Sicilia si Illumina di Blu per sensibilizzare su tema del diabete grazie all’iniziativa del Distretto Leo 108 YB Sicilia in collaborazione con le Istituzioni dell’Isola.

ANCI Sicilia e il Distretto LEO 108 Yb – Sicilia hanno avviato una collaborazione per la realizzazione della Campagna di sensibilizzazione sul Diabete “Lights on Diabetes” promosso dal Distretto Leo. ANCI Sicilia, accogliendo la richiesta del Distretto Leo 108 Yb – Sicilia, ha invita per il 14 novembre 2022 tutti i comuni dell’Isola ad illuminare di blu un monumento della propria città.

Il Presidente del Distretto LEO Sicilia, Fausta Dugo, e il Coordinatore per il Diabete del medesimo Distretto Leo, Domenico Levita, esprimono vivo compiacimento per l’accoglimento, da parte delle varie Istituzioni Pubbliche, della richiesta di collaborazione.

Hanno risposto positivamente alla richiesta del Distretto Leo l’Università degli Studi di Messina che illuminerà la sede del Rettorato e l’Università degli Studi di Enna KORE che metterà sul sito istituzionale un manifesto blu per sensibilizzare la comunità.

Il Coordinatore per l’Area Diabete del Distretto Leo Sicilia, Domenico Levita in una dichiarazione ha affermato: “Devo ringraziare tutte le Istituzioni e le Amministrazioni che hanno accolto il nostro invito e che hanno dimostrato sensibilità per questo tema così importante. Illuminare monumenti e piazze di BLU è un gesto dal forte valore simbolico e ci auguriamo che aiuti ad focalizzare un problema così serio e diffuso, che richiede un’attenzione immediata da parte di tutti i cittadini. L’ obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica e testimoniare la partecipazione cittadina alla campagna di prevenzione mondiale istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.”

Il Presidente del Distretto Leo Fausta Dugo ha affermato: “Questo evento, diffuso così capillarmente in tutta l’Isola, rappresenta il perfetto esempio della collaborazione tra l’attività dei numerosi Leo Clubs presenti in Sicilia e le Amministrazioni Comunali e Regionali. Lions Clubs International ha scelto il Diabete come una delle principali Cause Umanitarie Globali cui dedicare le proprie iniziative. I Lions e i Leo organizzano eventi per l’educazione, la prevenzione e la gestione del diabete nelle loro comunità. E questa iniziativa ne rappresenta il perfetto esempio.”