Basket, l’Orsa Barcellona non sbaglia con il Cus Catania (93-78) e resta nel gruppo in serie C Gold

La vittoria per spezzare la serie negativa di sconfitta era l’obiettivo della vigilia della gara contro il Cus Catania per l’Orsa Barcellona. Il successo è arrivato al fine di una gara controllata bene dai ragazzi di coach Pippo Biondo, che adesso guardano non serenità ai prossimi impegni del campionato di serie C Gold.

Il calendario mette sul percorso degli orsacchiotti la quotata Alfa Basket Catania, terza forza del campionato insieme alla Fortitudo Messina, dietro alla coppia Svincolati e Piazza Armerina che guida imbattuta la classifica del torneo. Sarà un test interessante per una squadra che, nei confronti contro formazioni attrezzate per vincere il campionato, ha espresso una buona pallacanestro, giocando con la testa libera di chi non ha nulla da perdere. Servirà un pizzico di cattiveria agonistica in più per approfittare delle occasioni che si presenteranno durante la partita.

Basket Piazza Armerina Sb Basket School Gela 97-42 Mastria Sport Catanzaro Castanea Basket 2010 62-56 Orsa Barcellona Cus Catania 93-78 Fortitudo Messina Basket School Messina 81-73 Sport Club Gravina Vis Reggio Calabria 117-55 Dierre Rc Svincolati Milazzo 54-63