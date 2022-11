Barcellona P.G., si ritrovano dopo 40 anni gli “alunni” della scuola media dei Basiliani

Si sono ritrovati a distanza di 40 anni i compagni della sezione A della scuola media Basiliani. Con loro c’era la gradita presenza degli insegnati Francesca Mazzeo di educazione artistica e padre Salvatore Milone di religione.

All’appello hanno risposto presente Ninetta Biscardi, Elisabetta Bucolo, Nicola Benedetto, Teresa Carbone, Carmelo Carbone, Angela De Pasquale, Liboria Ferro, Maria Antonietta Genovese, Patrizia Isgrò, Antonino Pino, Carmelo Puliafito, Antonino Quattrocchi, Vito Raimondo, Tindaro Sciacca ed Angela Zangla. L’impegno per contattare gran parte degli alunni è stato di Tindaro Sciacca.

La serata è stata vissuta anche nell’affettuoso ricordo di Pietro Ferro, che purtroppo è venuto a mancare prematuramente: “Il suo ricordo – hanno sottolineato – rimarrà nei nostri cuori e ringraziamo Tindaro Sciacca, che con tenacia ci ha riunito, consentendoci di trascorrere una serata in allegria e tante risate, ricordando come eravamo, chi con qualche chilo in più, chi con qualche capello in meno, però con lo stesso spirito di quando eravamo ragazzi”.