Il barcellonese Sebastiano La Rocca vince il World Champion Show Barber con la Nazionale Italiana Cat

Il barcellonese Sebastiano La Rocca ha ottenuto un importante successo con la Nazionale Italiana di barbieri, che si è aggiudicata la medaglia d’oro al World Champion Show Barber che si è tenuto al Centro Congressi Ariston di Paestum in provincia di Salerno.

FOTO CAT ITALIA

“Da anni ho aderito all’Accademia Cat Italia – afferma Sebastiano La Rocca – una ricca realtà di formazione che mi sta permettendo di crescere umanamente e professionalmente. Dopo questo importante successo internazionale voglio ringraziare i coach Giuseppe Vinacci, Francesco Rese e Dario Rega, insieme a Cosimo Campagna che ha sempre creduto in me in questo percorso di crescita Non posso non ringraziare anche i miei modelli Sebastiano La Spada, Salvatore Arcoraci e mio figlio Mirko”.

Sebastiano La Rocca

Sebastiano La Rocca ha condiviso la gioia per questo importante successo con i suoi compagni di squadra Salvatore D’Angelo, Salvatore Prestigiacomo, Alessandro Marchese, Giuseppe Patania, Antonio Maiello.

L’Accademia Cat Italia è la confederazione artistica e tecnica della Coiffure e dell’estetica, che si occupa della formazione dei barbieri in tutta Italia