L’ipotesi di riapertura parziale del Cutroni Zodda non ferma l’azione a tutela dell’ospedale di Barcellona: tutti in piazza il prossimo 2 dicembre

I vertici dell’Asp Messina, come riferito dall’on. Pino Galluzzo a termine di un incontro nella sede di via La Farina, avrebbero annunciato la riapertura del reparto di Medicina e di quello di Riabilitazione nei locali del presidio ospedaliero Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.

Lunedì è prevista una riunione operativa per definire le modalità della riapertura. Secondo le prime indicazioni nel reparto di Medicina dovrebbe accogliere solo ricoveri programmati o provenienti da altri presidi della provincia. L’on. Galluzzo ha riferito che saranno dimezzati i posti letto Covid, da 50 a 25, e che il commissario Bernardo Alagna ed il direttore sanitario Domenico Sindoni hanno assicurato la pubblicazione dei bandi per l’assunzione a tempo indeterminato di anestesisti e cardiologi da destinare a Barcellona Pozzo di Gotto, così da poter riattivare il pronto soccorso ed i reparti di emergenza previsti per il presidio barcellonese. Considerato che i tempi di gara sono lunghi, tra 5 e 6 mesi, si ipotizzano alcune nomina a tempo determinato per poter dare continuità all’assistenza sanitaria da gennaio 2023, quando del Covid Hospital sarà un ricordo e i pazienti contagiati con la necessità di ricovero saranno affidati al solo reparto di malattie infettive. Tutto il resto dell’ospedale dovrà essere comunque riconvertito, ma non è ancora stato definito con quali unità operative.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino e il presidente del distretto sanitario D28 il sindaco di Rodì Milici Eugenio Aliberti, sono stati convocati a Messina proprio per essere aggiornati sulla situazione, dopo il duro comunicato approvato alla fine del consiglio comunale di martedì 8 novembre.

I tempi lunghi e le promesse dei vertici ASP, che vanno in contrasto con le dichiarazioni di pochi giorni fa, prima del consiglio comunale straordinario, con cui di fatto si sosteneva l’impossibilità di operare per la mancanza di medici, non fanno di certo abbassare la guardia al comitato, ai sindacati ed alle associazioni, che hanno iniziato una percorso di iniziative a tutela della salute per i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e del comprensorio, sostenuti da un ampio consenso popolare.

Sono due i fronti su cui si sta lavorando, da una parte un confronto diretto con le istituzioni coinvolte e dall’altra la protesta civile attraverso iniziative di piazza. Sul primo aspetto, dopo la seduta del consiglio comunale, il fatto concreto è stata l’istituzione di un tavolo tecnico, che dovrebbe essere convocato il prossimo giovedì 17 novembre, per definire insieme ai sindaci del Distretto le iniziative in sede istituzionale, con l’approvazione di un documento da parte dei consiglio comunali dei 13 Comuni del comprensorio e con l’eventuale incontro con il Prefetto per chiedere un sostegno nella riattivazione dell’ospedale di Barcellona come presidio di base. Non si escludono ulteriori incontri con il presidente della Regione Renato Schifani o con l’assessore alla sanità che sarà presto nominato, così da sollecitare azioni concreti per garantire il diritto alla salute sul territorio.

L’azione di protesta invece coinvolgerà la cittadinanza ed in particolare le scuole, con un corteo cittadino che si terrà la mattina del prossimo 2 dicembre. Gli organizzatori hanno già ottenuto l’appoggio degli istituti scolastici barcellonese e vorranno coinvolgere i commercianti e gli abitanti di tutti i 13 Comuni, in una marcia per dare una segnale di interesse verso un problema troppo spesso dimenticato anche dai cittadini, fino a quando non sono costretti a richiedere l’assistenza sanitaria tra disagi e lunghe attese.