Barcellona, torna a pieno regime il conferimento dei rifiuti: serve una svolta nella raccolta differenziata

E’ tornato a pieno regime già da ieri il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti a Barcellona Pozzo di Gotto e destinati alla discarica di Trapani. Dopo un confronto con i funzionari della Regione, il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Paolo Pino hanno ottenuto, almeno per il momento, di poter tornare a trasportare nel sito trapanese tutta la frazione residua secca, evitando il trasferimento fuori dalla Sicilia e il conseguente aumento dei costi per i contribuenti.

Da oggi sono tornate regolarmente le isole ecologiche nelle loro tradizionali postazioni, ma sono previsti controlli serrati per evitante che vengano riempiti di rifiuti indifferenziati in una giornata destinata all’umido ed alla carta. Si tratta comunque delle ultime settimane in cui saranno presenti le postazioni mobili per il conferimento, dopo che, a conclusione di un incontro con la Dusty, sono stati definitivi i passaggi per attivare il porta a porta su tutto il territorio, come previsto del nuovo bando. Sarà questa probabilmente la svolta per aumentare la percentuale della raccolta differenziata, attualmente al di sotto del 50 per cento, con una conseguente riduzione dei rifiuti indifferenziati, che produce un doppio beneficio, una minor quantità di conferimento in discarica e una conseguente riduzione dei costi del servizio, che ricordiamolo è a carico dell’utente finale, sulla base di una legge nazionale.

“In queste settimane – sottolineano il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Paolo Pino – sarà avviata una campagna d’informazione nelle zone dove sarà attivato il porta a porta, attualmente servite con le isole ecologiche. L’eliminazione delle postazioni mobili, utilizzate spesso per il conferimento quotidiano dell’indifferenziato, dovrebbe arrivare nei primi giorni di dicembre, ma perchè il sistema possa andare pienamente a regime ci vorranno alcuni mesi”. Dal 2023 tutti gli utenti saranno dotati di mastelli codificati per il conferimento dei rifiuti e potranno essere avviati i controlli capillari e le conseguenti sanzioni per coloro che si ostineranno a non differenziare i rifiuti domestici.