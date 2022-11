Ospedale di Barcellona, assenti i vertici dell’ASP: il consiglio li diffida all’applicazione della rete ospedaliera, ipotizzando un ricorso alle vie legali

Il consiglio comunale straordinario sull’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto si è concluso con l’approvazione di un documento condiviso dai presenti, in cui si diffida i vertici dell’Asp Messina ad applicare la rete ospedaliera del 2019, che prevede per il Cutroni Zodda la qualifica di ospedale di base, e depreca l’assenza del commissario straordinario Bernardo Alagna, che non si è presentato e non ha inviato alcun delegato per chiarire le motivazioni dei ritardi in primo luogo nell’adozione della nuova pianta organica provinciale.

Alla seduta, convocata dal presidente Angelo Paride Pino e richiesta dai consiglieri di opposizione, hanno partecipato una nutrita rappresentanza del distretto D28, con capofila Barcellona Pozzo di Gotto, il comitato per la tutela del Cutroni Zodda, che da anni si batte per garantire un futuro dignitoso al presidio barcellonese, la triade sindacale Cgil, Cisl e Uil e diverse associazioni del territorio, che si stanno organizzando con alcune iniziative di protesta, attraverso una petizione e successiva un corteo cittadino, a cui saranno invitati tutti gli abitanti dei 13 comuni ricadenti nel distretto sanitario della città del Longano. Il dibattito è stato introdotto dalla relazione del sindaco Pinuccio Calabrò, che ha fatto una cronistoria degli ultimi 15 anni del sanità a Barcellona Pozzo di Gotto, a cui sono seguito gli interventi dei consiglieri David Bongiovanni, Melangela Scolaro, Lidia Pirri e Tindaro Grasso, il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, il segretario provinciale Cgil Pietro Patti, il delegato del comitato Felice Mancuso ed i sindaci del distretto Eugenio Alibrandi e Carmelo Pietrafitta.

L’assenza dei vertici dell’ASP Messina ha certamente fatto mancare un contradditorio su quanto è accaduto negli ultimi anni a Barcellona, con un ospedale di base mai attivato, nonostante la decisione assunta con decreto dalla Regione nel 2019, trasformato in Covid Hospital per paziente con sintomi lievi e adesso rimasto tale come unico caso in tutta Italia, nonostante la fase acuta della pandemia sia alle spalle. I consiglieri comunali avrebbero voluto risposte alle tante domande sui ritardi accumulati in questi anni nell’attivazione dell’ospedale di base, ma la mancanza di interlocutori ha trasformato il dibattito in aula in una serie di interventi con cui si è ribadito la necessità di garantire il diritto alla salute agli oltre 100 mila abitanti del comprensorio tra Barcellona Pozzo di Gotto, Montalbano Elicona e Falcone.