L’on. Tommaso Calderone è stato nominato capogruppo di Forza Italia nella commissione giustizia

E’ stata definita oggi la composizione della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Tra gli onorevoli che ne fanno parte c’è il barcellonese Tommaso Calderone, nominato anche capogruppo di Forza Italia all’interno della stessa Commissione.

“E’ un incarico – afferma Calderone – al quale ambivo da sempre. Pertanto non posso nascondere la mia soddisfazione. Onorerò il mio ruolo con onore e disciplina, senza perdere mai di vista le garanzie del cittadino, mettendo in campo tutti quei valori nei quali ho sempre creduto nella mia vita, nella mia attività professionale e in quella politica”.

“Ho tante proposte – continua il deputato di Forza Italia.- da presentare in commissione, che riguarderanno la valutazione probatoria delle testimonianze indirette, una riforma della polizia giudiziaria, una riforma della legge sui collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni. La riforma Cartabia per quanto mi riguarda presenta tanti aspetti che non condivido. Mi metterò al lavoro in un settore in cui ritengo di avere maggiore competenza. Sono orgoglioso da avvocato che si occupa di giustizia da 35 anni dell’opportunità concessami di rappresentare i cittadini nella Commissione Giustizia”.

Nella stessa commissione giustizia, presieduta da Ciro Maschio (FdI), è stato nominato anche il messinese Francesco Gallo, deputato di Sud chiama Nord.

L’on. Tommaso Calderone ha confermato che domani sarà a Palermo per l’insediamento del nuovo parlamento regionale, dove rimarrà in carica fino a quando la legge glielo consentirà.