Emergenza rifiuti, l’appello ai cittadini a rispettare il blocco del conferimento dell’indifferenziato

Le pattuglie della Polizia Municipale sono in servizio da stamattina per verificare il rispetto della disposizione che per oggi prevede il blocco del conferimento dei rifiuti indifferenziati a causa della difficoltà nel trasferimento del materiale in discarica, dopo le limitazioni imposte dalla Regione per il rischio di saturazione dell’impianto di Trapani.

L’attività di controllo è concentrata nelle zone dove vengono posizionate le isole ecologiche mobili, dove si sono create micro discariche a cielo aperto. L’obiettivo è informare i cittadini, evitando se possibile il ricorso alle sanzione, che verranno contestate solo a coloro che getteranno i rifiuti per strada e saranno individuati attraverso le fototrappole presenti sul territorio.

L’appello dell’assessore alla Polizia Municipale Gianluca Sidoti e dell’assessore all’ambiente Paolo Pino è quello di collaborare, per non creare un’emergenza igienico-ambientale.