Due bronzi per il Dream Team Taekwondo Barcellona nel torneo Dracula di Bucarest

L’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona del Maestro OrazIo Cappellano ha ottenuto due medaglie di bronzo a Bucarest (Romania) dove si disputava il Dracula open Taekwondo G2, torneo internazionale.

Il team Cappellano era presente in gara con 5 atleti in uno dei tornei più competitivi a livello internazionale. Fra gli atleti medagliati c’è Ettore Lenzo nella categoria-54 seniores cinture nere, da sempre una delle categorie più difficili sia in ambiato internazionale che nazionale, Lenzo, fra le testa di serie del torneo, ha superato gli ottavi e i quarti e si è fermato in semifinale in un incontro tiratissimo fino alla fine contro un atleta bulgaro che poi ha vinto la medaglia d’oro. Tra i senior si sono fermati ai preliminari Sofia Bagnato nella -53 senior cinture nere e Antonino Sciacca -58 senior cinture nere, così come Nancy Calabrese nella categoria -63 juniores.

L’altra medaglia di bronzo invece è arrivata nella categoria cadetti con Vittorio Sciacca -65 cinture rosse/nere che si è ferma in semifinale contro un atleta ucraino.