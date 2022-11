Calcio Coppa Italia, la N. Igea Virtus batte 3-0 il Siracusa e conquista la semifinale con il Taormina

Sarà un confronto tutto messinese tra Nuova Igea Virtus e Taormina una delle due semifinali di Coppa Italia di Eccellenza. La formazione giallorossa oggi pomeriggio ha battuto nettamente il Siracusa con un eloquente 3-0, ribaltando completamente la sconfitta di misura per 2-1 rimediata all’andata.

La partita si è sbloccata nella ripresa dopo l’espulsione del tecnico igeano Pasquale Ferrara, per le proteste successiva alla mancata concessione di un rigore alla squadra di casa. A decidere il match sono state la doppietta di Idoyaga, in gol al 71′ (nello foto in evidenza di Salvo Miano) ed al 91′, con in mezzo la marcatura di Flores all’87’, sfruttando altrettante ripartenza della formazione barcellonese.

foto in evidenza 24live – 8

La vittoria riporta il sorriso in casa igeana in uno scontro importante con il Siracusa, bestia nere delle ultime stagioni. Adesso Biondo e compagni saranno impegnati in semifinale contro il Taormina (che ha pareggiato a Comiso, dopo aver vinto all’andata) per centrare uno degli obiettivi stagionali, la finale di Coppa Italia. Nell’altra semifinale, tra le squadre del girone A, si confronteranno l’Akragas ed il Misilmeri, le due formazioni che guidano la classifica del campionato.