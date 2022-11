Il comitato per il Cutroni Zodda rivendica il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio di Barcellona P.G.

Il comitato civico spontaneo per la tutela dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, insieme a molte associazioni del territorio, ha lanciato ufficialmente la petizione per la difesa presidio barcellonese, ribadendo in un lungo comunicato come la prima rivendicazione è quella della tutela del diritto alla salute costituzionalmente sancito nell’art.32 Cost.

Una delegazione sarà presente oggi alla seduta straordinaria del consiglio comunale, ma il gruppo di lavoro costituitosi in modo spontaneo in sinergia con le associazioni del territorio, ma anche con singoli cittadini, sta programmando un corteo, per un’iniziativa di mobilitazione che vuole coinvolgere sia la città del Longano che l’interno comprensorio barcellonese.

“Dopo anni di lotta per rendere tutti consapevoli del grave disagio che la popolazione del Distretto sanitario di Barcellona P.G. vive con riguardo ai servizi sanitari, afferenti anche la rete ospedaliera con specifico riferimento all’Ospedale Cutroni Zodda, si registra, nella fase odierna con grande soddisfazione, una straordinaria partecipazione e adesione all’iniziativa di mobilitazione, con petizione on-line e di presenza e alla pubblica manifestazione con corteo, promossa per chiedere la riapertura e la piena funzionalità di tutti i reparti previsti dal piano sanitario regionale in vigore per il nostro Presidio Ospedaliero. Si tratta di oltre quaranta movimenti e associazioni: del volontariato solidale, delle attività culturali, Sindacali, delle attività di svago, cattoliche, della solidarietà, della promozione turistica, delle scuole superiori.

Giova rammentare che il CUTRONI ZODDA è l’unico Ospedale della Nazione, rimasto interamente destinato a Hospital Covid per pazienti non gravi nel mentre, quando invece nel resto del paese, in attuazione all’adottata normativa, i Presidi Ospedalieri hanno svolto entrambi le funzioni, di presidio ordinario oltre che destinato alla cura del covid, apportando piccole modifiche ove necessarie”.

“Tutti i soggetti partecipanti alla mobilitazione promuovono, chiedono e rivendicano a gran voce la tutela del diritto alla salute costituzionalmente sancito nell’art.32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”; e non si rassegnano alla depredazione del valore e della funzione della sanità pubblica.

segue>>>