Nuovi sopralluoghi a Migliardo per la scomparsa di Salvatore Chiofalo, avvenuta nell’estate 2016

Sono stati avviati nuovi sopralluoghi da parte dei Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’area collinare di Migliardo per trovare nuovi elementi utili a scoprire la verità sulla scomparsa di Salvatore Chiofalo, che potrebbe essere stato vittima di una lupara bianca.

L’uomo all’epoca 32enne è scomparso il 27 agosto del 2016 in circostanze non ancora chiarite. L’unico elemento certo è stato il ritrovamento del suo fuoristrada Toyota in una zona impervia di Migliardo, sulle colline di Barcellona Pozzo di Gotto. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione “Chi l’ha visto” a cui si sono rivolti i familiari di Salvatore.

I Carabinieri, in attesa di conoscere l’esito degli esami del Dna su alcuni resti umani trovato in località Fondacarso, hanno riaperto l’inchiesta, con nuovi sopraluoghi e con l’utilizzo di tecnologie più avanzate L’attività dei militari dell’Arma è stata riaperta dopo i riscontro di “nuovi elementi investigativi” e già risulterebbero indagate varie persone con l’accusa di omicidio e soppressione del cadavere del Chiofalo.