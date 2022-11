Calcio Eccellenza, la Nuova Igea strapazza il Mazzarrore: quattro messinesi nei primi posti

La Nuova Igea Virtus scarica sul malcapitato Mazzarrone tutta la rabbia per la sconfitta di Taormina, superato con un punteggio tennistico (6-0) e resta ad un punto dal primo posto, occupato da due formazioni messinesi, lo stesso Taormina, vittorioso ad Acicatena, e la Rocca Acqueldolcese, che ha vinto lo scontro diretto a Modica. Ad un punto dai giallorossi c’è un’altra formazione della provincia di Messina, la Nebros, che ha battuto in casa il Comiso.

I padroni di casa chiudono il primo tempo sul 2-0 con i gol di Vincenzi e Isgrò e dilagano nella ripresa con il secondo gol di Isgrò e la marcature di Flores, Aveni e D’Amico, che fissa il punteggio sul 6-0. Il tecnico Pasquale Ferrara ha potuto schierare dal primo minuto il capitano Maurizio Dall’Oglio e dalla prossima giornata, nell’impegnativo match di Siracusa, potrà tornare a contare su Idoyaga e Trimboli, che hanno scontato le rispettive squalifiche. Sarà una settimana densa di impegni per i giallorossi che già mercoledì saranno in campo al D’Alcontres per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia proprio con il Siracusa. Sarà un ghiotto antipasto per la gara di campionato del De Simone, ma entrambe squadre scenderanno in campo per proseguire il cammino in Coppa, che potrebbe diventare un’alternativa importante nella corsa alla serie D. La Nuova Igea Virtus dovrà vincere per ribaltare la sconfitta per 2-1 dell’andata, con il gol in trasferta che tra i dilettanti vale ancora doppio in casa di parità nelle reti segnate.

Tornando alla giornata di ieri, la notizia più interessante è la vittoria esterna del Rocca Acquedolcese a Modica, tra due squadre che si trovavano appaiate in testa al torneo. Più scontato il successo del Taormina ad Acicatena e quello della Nebros con il Comiso. Frena ancora il Siracura, fermato sul pareggio nel derby contro il Palazzolo, così come la Leonzio, stoppata 1-1 dal Santa Croce. Il Milazzo non riesce nell’impresa sul campo della Jonica e resta in piena zona playout.

Città Di AciCatena Città Di Taormina 0-1 Jonica F.C. Milazzo 2-1 Modica Calcio Rocca Acquedolcese 0-2 Nebros Città Di Comiso 2-0 Nuova Igea Virtus Mazzarrone Calcio 6-0 Real Siracusa Belvedere Virtus Ispica 2020 1-1 Santa Croce Leonzio 1909 1-1 Sport Club Palazzolo Siracusa Calcio 1924 1-1