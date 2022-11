Barcellona, si allarga il gruppo di Forza Italia: ridefiniti gli incarichi interni tra i 7 consiglieri

I consiglieri del consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto che fanno riferimento al partito di Forza Italia si sono uniti in un unico gruppo consiliare.

La decisione è stata formalizzata stamattina con le adesioni dei tre esponenti del gruppo Azzurri, Carmelo Pino, Gianfranco Benenati e Fabiana Bartolotta, che si aggiungono alla consigliere del gruppo misto Antonella Lepro, riferimento in consiglio del movimento #Noicisiamo. Il gruppo è completo dal presidente del consiglio Angelo Paride Pino, dall’ex assessore Tommaso Pino e da Lidia Pirri, che ha lasciato proprio oggi incarico di capogruppo. Sarà infatti Tommaso Pino a guidare il gruppo al momento più numeroso nel civico consesso, affiancato come vice capogruppo dal collega Carmelo Pino.

Dopo il passaggio di consegne all’interno delle giunta comunale, con l’ingresso di Gianluca Sidoti e Salvatore Coppolino al posto dei dimissionari Filippo Sottile e Tommaso Pino, il partito di Forza Italia consolida la sua posizione all’interno del consiglio comunale, in gran parte espressione dell’on. Tommaso Calderone. Non bisogna dimenticare infatti che tra i sette consiglieri si registra la presa di posizione della consigliera Fabiana Bartolotta, unica rappresentante dell’area che fa riferimento alla deputata regionale e coordinatrice provinciale del partito Bernadette Grasso: “Ancora una volta, anche nel caso dell’avvicendamento degli assessori di Forza Italia, le strategie politiche del partito sono state preconfezionate e solo in ultimo partecipate con tutto il gruppo solo per trovare una conferme di adesione. Non è questa la politica che immagino. Preferisco mantenere una posizione politica indipendente, pur mantenendo il mio indirizzo politico di riferimento, per il rispetto che porto alle mie idee e alla fiducia di quanti mi hanno sostenuto e continuano a sostenermi“.