Barcellona, ridotto il conferimento dei rifiuti indifferenziati: da domani le isole ecologiche solo nella prima fascia oraria

La Regione ha disposto la riduzione dei conferimenti della raccolta indifferenziata per i. Comuni siciliani che si servono della discarica di Trapani.

Anche a Barcellona sono previsti disservizi per le zone servite dalle isole ecologiche mobili, che saranno posizionate solo nel primo turno mattutino. Come riferisce l’assessore Paolo Pino, i depositi della Dusty sono pieni e non è possibile scaricare le isole ecologiche. Nella discarica di Trapani si può conferire solo 90 tonnellate di indifferenziato a settimana, a fronte dei 180 prodotti in città soprattutto nelle isole ecologiche, dove troppo spesso non viene effettuata un regolare differenziazione dei rifiuti.

Sarà invece regolare la raccolta porta a porta, almeno nella giornata di domani.