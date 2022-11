Città Aperta sul cambio di assessori in Forza Italia: “Deleghe assegnate solo per appartenenza”

Il rimpasto interno agli assessori di Forza Italia, all’interno della giunta comunale di Barcellona di Gotto, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò, ha innescato le reazioni delle opposizioni.

Dopo le dichiarazioni post elezioni regionali ci si aspettava un confronto anche sui programmi ed i progetti per la seconda parte del mandato, piuttosto che un semplice cambio di assessori, che in buona sostanza ha dato la responsabilità delle critiche mosse all’amministrazione comunale proprio alla delegazione di Forza Italia.

E’ quanto riscontro dalle dichiarazioni del consigliere del gruppo Città Aperta Gabriele Sidoti: “All’indomani delle elezioni regionali, si era resa necessaria una verifica per la giunta Calabrò in seguito al botta e risposta tra gli onorevoli Calderone e Galluzzo sulla debolezza dell’azione amministrativa in città e il contemporaneo silenzio del sindaco. A distanza di un mese, la “soluzione” trovata è stata quella di cambiare due assessori di Forza Italia con due dello stesso partito e un conseguente rimpasto di deleghe, assegnate più per necessità che per capacità, senza affidarsi alla competenza, ma solo all’appartenenza politica. In soli due anni sono stati già sostituiti quattro assessori e fatti innumerevoli cambi di deleghe tra gli altri assessori, il che ha comportato un’azione politica e amministrativa carente in molti settori, a fronte della difficile situazione economica e sociale che vive la nostra città.

In tutto ciò, registriamo il silenzio del gruppo “Fratelli d’Italia”, altra componente della maggioranza, che fa presupporre che anche per loro vada bene così ed è quindi facilmente intuibile che poco, o nulla, cambierà. Dall’inizio di questa consiliatura il gruppo “Città Aperta” ha sempre chiesto di agire in modo “eccezionale”, vista la crisi “eccezionale” che sta vivendo l’intero Paese e in particolare Barcellona Pozzo di Gotto. Purtroppo, dopo due anni, restiamo ancora inascoltati e il sindaco e la sua maggioranza continuano a lasciare la città in ginocchio, schiava della vecchia logica di spartizione di poltrone fine a se stessa“.