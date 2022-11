Calcio, il programma della giornata: la Nuova Igea Virtus in casa con il Mazzarrone per riprendere la corsa

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio alle 15 allo stadio D’Alcontres Barone contro la formazione gelese del Mazzarrone, con l’obiettivo di voltare pagine dopo la sconfitta di sette giorni fa sul campo del Taormina.

Il tecnico Pasquale Ferrara, ancona senza Idoyaga che sconta l’ultima giornata di squalifica, chiederà ai suoi ragazzi di trasformare la rabbia in determinazione, così da riprendere il cammino positivo interrotto a Taormina, seconda sconfitta consecutiva che ha fatto scattare l’allarme difesa all’interno del gruppo giallorosso.

Il programma di giornata prevede il big-match tra due delle tre capolista Modica-Rocca Acquedolcese, con il Taormina impegnato ad Acicatena. Detto del pareggio della Leonzio nell’anticipo con il Santa Croce, le altre due squadre che seguono i giallorossi ad un solo punto Siracusa e Nebros sono impegnate rispettivamente nel derby esterno contro il Palazzolo e nella gara interna contro il Comiso.

In Promozione la Nuova Azzurra Fenice strappa un punto prezioso sul campo del Catania San Pio X nell’anticipo di ieri, mentre la Pro Mende è crollato con un pesante 5-0 sul campo della lanciata Messana. Ecco il programma e la classifica aggiornata.

In Prima categoria, l’Orsa Promosport sarà impegnata oggi sul difficile campo di Galati, in lotta per i primi posti del torneo, che vede in testa la Stefano Catania di Mazzarrà Sant’Andrea, impegnata nel difficile match a Lipari. Gara interna per l’Aquila Bafia, terza forza del torneo, contro il Melas, per provare accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

ECCELLENZA – GIRONE B

Città Di AciCatena Città Di Taormina Jonica F.C. Milazzo Modica Calcio Rocca Acquedolcese Nebros Città Di Comiso Nuova Igea Virtus Mazzarrone Calcio Real Siracusa Belvedere Virtus Ispica 2020 1-1 Santa Croce Leonzio 1909 1-1 Sport Club Palazzolo Siracusa Calcio 1924

Città Di Taormina 17 8 5 2 1 18 9 9 Rocca Acquedolcese 17 8 5 2 1 12 7 5 Modica Calcio 17 8 5 2 1 11 5 6 Nuova Igea Virtus 16 8 5 1 2 12 7 5 Nebros 15 8 4 3 1 14 10 4 Siracusa Calcio 1924 15 8 5 0 3 17 10 7 Leonzio 1909 14 9 4 2 3 16 13 3 Real Siracusa Belvedere 13 9 4 1 4 13 15 -2 Città Di Comiso 10 8 3 1 4 14 16 -2 Jonica F.C. 9 8 2 3 3 9 8 1 Mazzarrone Calcio 8 8 2 2 4 9 13 -4 Virtus Ispica 2020 8 9 2 2 5 7 15 -8 Santa Croce 8 9 2 2 5 10 10 0 Milazzo 6 8 1 3 4 8 15 -7 Sport Club Palazzolo 4 8 0 4 4 1 9 -8 Città Di AciCatena 4 8 0 4 4 6 15 -9

PROMOZIONE – GIRONE C

Atletico Messina Città Di Calatabiano 1-0 Belpasso 2014 Valdinisi Calcio Catania San Pio X Nuova Azzurra Fenice 0-0 Messana 1966 Pro Mende Calcio Polisportiva Sant Alessio Città Di Aci Sant’Antonio RSC Riposto Gescal

Messana 1966 20 9 6 2 1 16 4 12 Belpasso 2014 19 8 6 1 1 20 5 15 RSC Riposto 17 7 5 2 0 19 9 10 Città Di Aci Sant’Antonio 16 7 5 1 1 15 5 10 Catania San Pio X 12 8 3 3 2 13 11 2 Valdinisi Calcio 11 7 3 2 2 9 6 3 Polisportiva Sant Alessio 9 7 3 0 4 9 11 -2 Pro Mende Calcio 9 8 2 3 3 12 16 -4 Nuova Azzurra Fenice 8 9 2 2 5 7 13 -6 Valle Del Mela Calcio 7 8 2 1 5 12 18 -6 Atletico Messina 7 8 2 1 5 10 21 -11 Città Di Calatabiano 7 8 2 1 5 7 15 -8 Gescal 1 8 0 1 7 6 21 -15

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

Aquila Melas Città Di Galati OR. SA. Promosport Lipari I.C. Stefano Catania Monforte S. Giorgio Calcio Comprensorio Del Tindari 3-2 Nuova Rinascita Sfarandina Rodi Milici Folgore Milazzo Sinagra Calcio Torregrotta 1973 2-0