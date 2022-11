Basket, oggi alle 18 il derby di serie C Gold tra Svincolati Milazzo ed Orsa Barcellona

L’Orsa Barcellona, dopo l’amara sconfitta interna contro Castenea, è attesa oggi dal derby sul campo degli Svicolati Milazzo, squadra costruita per vincere il campionato di serie C Gold.

Sarà un match tutto in salita per i ragazzi di coach Pippo Biondo, che dalla loro parte hanno la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere in una sfida che li vede sfavoriti in partenza. Il basket, come tanti sport, ha sempre un briciolo di imprevedibilità ed i pronostici prepartita non sempre trovano riscontro nell’esito finale della gara. Sarà comunque una bella giornata di sport tra due società che tengono alto l’onore della pallacanestro nel comprensorio tirrenico. Palla a due alle 18 al PalaValverde di Milazzo.

Ecco il programma della giornata con i risultati degli anticipi:

Cus Dil. Catania Basket Alfa Basket Catania 62-69 Castanea Basket Messina A.S.D. Dierre 87-68 Sb Basket School Mastria Sport 60-84 Svincolati A.S.D. Asd Orsa Barcellona Basket School Messina Sport Club Gravina Vis Reggio Calabria Siaz Basket Piazza Armerina 60-75

CLASSIFICA