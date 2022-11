Salvatore Stifanelli è il nuovo presidente dell’Odcec, Ordine dei Commercialisti di Barcellona P.G.

Il dottore Salvatore Stifanelli è il nuovo presidente dell’Odcec, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Alla conclusione delle operazioni di spoglio delle schede delle elezioni, che sono svolte presso la sede di via Kennedy e che sono state presiedute dal commissario Mario Sciacca, la lista denominata “Il valore della professione”, che indicava come presidente Salvatore Stifanelli, ha ottenuto 145 voti a fronte dei 71 raccolti dalla lista “Noi x l’Ordine” che proponeva come presidente Attilio Liga. Si è trattata di una netta affermazione, con il doppio delle preferenze ottenute dal gruppo che ha sostenuto la candidatura di Salvatore Stifanelli, 53 anni, eletto per la prima volta alla guida dell’ordine barcellonese.

Nella foto da sx Matteo Milioti, il neo presidente Salvatore Stifanelli, il presidente uscente Aldo Campo ed il commissario Mario Sciacca

Gli otto componenti del nuovo consiglio direttivo sono collegati alla vittoria ottenuta dalla lista “Il valore della professione”, che ha ottenuto sette eletti, a fronte dell’unico componente della lista “Noi x l’Ordine”, che sarà rappresentata dal candidato alla presidenza Attilio Liga. In caso di una eventuale rinuncia di quest’ultimo, la prima dei non eletti nella lista n. 2 è la dottoressa Palmarita Genovese.

Ecco l’elenco completo degli eletti con i voti ottenuti:

Consigliere eletto Preferenze Lista Antonella Tavilla 90 Il valore della professione Santi Caizzone 85 Il valore della professione Maria Laura Trifilò 78 Il valore della professione Concetta Migliazzo 74 Il valore della professione Francesco Maternda 68 Il valore della professione Maria Spinella 65 Il valore della professione Corrado Gentile 65 Il valore della professione Attilio Liga 71 Noi x l’Ordine

Il seggio elettorale, presieduto dal commissario Mario Sciacca, era completato dal segretario Nicola Marzullo, dai componenti effettivi Sebastiano La Rosa e Luigi La Rosa e dai componenti supplenti Francesco Biondo e Antonio Dario Mamì