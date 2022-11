Le prime dichiarazioni degli assessori di Forza Italia, Gianluca Sidoti e Salvatore Coppolino

A poche ore dal loro insediamento ufficiale, i due neo assessori della Giunta Calabrò di Barcellona Pozzo di Gotto, Gianluca Sidoti e Salvatore Coppolino, hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni, diffuse dall’ufficio stampa di Forza Italia Barcellona, partito che nell’esecutivo conta anche il confermato assessore Paolo Pino.

“E’ un’emozione – afferma Gianluca Sidoti l’assessore con deleghe a Polizia Municipale, Servizi Sociali, Bilancio, Tributi ed entrare extra tributarie – ritornare a ricoprire il ruolo di assessore della mia città. E’ una responsabilità importante farlo in un momento così delicato per tutta la cittadinanza. Cercherò di dare il mio contributo con massimo impegno e la passione che hanno sempre contraddistinto la mia vita politica”.

“Spero di poter essere utile al programma elettorale del sindaco Calabrò – ha ribadito Salvatore Coppolino, assessore a cui sono state affidate le deleghe del dimissionario Tommaso Pino – e sono felice di ricoprire questo incarico. Il primo passo sarà prendere contatti con gli uffici e i funzionari per comprendere lo stato dell’arte e tracciare un percorso significativo. Sarà mia cura inoltre prendere subito contatti con la Protezione Civile. Ci tengo inoltre a sottolineare già da ora che devolverò la mia indennità interamente in beneficenza”.

Nella nota di Forza Italia, si sostiene come l’avvicendamento in Giunta sia stato un fatto naturale all’interno del gruppo, che in Consiglio Comunale ha ottenuto l’adesione della consigliera Antonella Lepro e presto accorperà anche il gruppo civico Azzurri, la seconda lista espressione del partito dell’on. Tommaso Calderone. “I neo assessori di Forza Italia – si legge nel comunicato – contribuiranno all’attività amministrativa in un momento storico particolarmente difficile, in cui è fondamentale e doveroso essere accanto ai cittadini e individuare ogni spiraglio di ripresa e cogliere al volo ogni possibilità dal punto di vista economico e sociale”.