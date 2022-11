Le dimissioni dell’assessore Tommaso Pino: “Non potevo assolvere al meglio il doppio incarico, preferisco quello di consigliere”

L’assessore dimissionario della Giunta Calabrò, Tommaso Pino, in pochi righe, ha voluto ribadire l’impegno politico, motivando la decisione di rinunciare all’incarico assessoriale con la difficoltà nel conciliarlo con il ruolo di consigliere comunale e con gli impegni professionali.

“Nella mia vita – scrive Tommaso Pino – ho sempre dato il massimo per svolgere al meglio la mia attività politica, e non solo. Rendendomi conto di non poter assolvere nel migliore dei modi possibile al doppio ruolo di Assessore e Consigliere, ho scelto di dedicarmi esclusivamente al mandato che i cittadini, con il loro voto, hanno voluto conferirmi, ovvero quello di rappresentarli nel civico consesso. Continuerò quindi, con grande onore, a rappresentare i miei concittadini all’interno del Consiglio comunale della mia Barcellona Pozzo di Gotto. Sono sicuro che chi subentrerà al mio posto saprà svolgere il ruolo con competenza e dedizione. Ringrazio il Partito di Forza Italia, e nello specifico l’Onorevole Tommaso Calderone, per la fiducia accordatami durante questo anno di attività assessoriale”.

Il consigliere Tommaso Pino, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di capogruppo consiliare di Forza Italia, attualmente composto anche da Lidia Pirri e Angelo Paride Pino, dopo che nei prossimi giorni sarà ufficializzata l’adesione dei consiglieri del gruppo civico Azzurri, Carmelo Pino, Gianfranco Benenati e Fabiana Bartolotta, e della consigliera Antonella Lepro del gruppo misto, espressione di #noicisiamo.