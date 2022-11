L’ordine dei Commercialisti ODCEC di Barcellona elegge il nuovo presidente: in corsa Stifanelli e Liga

Si aprono domani mattina alle 9 le urne per rinnovare le cariche dell’ODCEC, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli iscritti potranno esprimere le loro preferenze domani 4 novembre e sabato 5 novembre dalle 9 alle 18 presso la sede dell’Ordine di via Kennedy 88. Sono due le liste che si confronteranno per l’elezione del presidente e di otto consiglieri. La lista n. 1 è denominata “Il valore della professione” ed indica come presidente il dott. Salvatore Stifanelli. La lista n. 2 è denominata “Noi x l’Ordine” ed indica come presidente il dott. Attilio Liga. Si seguito pubblichiamo le liste con i candidati al consiglio dell’Ordine.