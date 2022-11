Seicento anni di carcere nel processo alla mafia dei pascoli. Antoci: “E’ un momento importante”

Il collegio penale del tribunale di Patti, presieduto dal giudice Ugo Scavuzzo, a latere Andrea La Spada ed Eleonora Vona, nella tarda serata di ieri, hanno emesso una dura condanna nel processo contro la mafia dei pascoli, innescata dalle denunce dell’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci.

Dopo una lunga camera di consiglio, durata otto giorni, i giudici hanno condannato gran parte del 101 imputati per un totale di seicento anni di carcere e oltre 4 milioni di confische. Sono state 91 le condanne e solo 10 le assoluzioni, per una sentenza che ha accolto la ricostruzione della Procura antimafia di Messina sulle truffe agricole della mafia tortoriciana ai danni dell’Unione Europea e degli agricoltori dei Nebrodi. L’accusa era sostenuta del procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, dai sostituti della Dda Fabrizio Monaco e Antonio Carchietti, e dal collega della Procura Alessandro Lo Gerfo.

Il processo concluso ieri ha preso le mosse dall’inchiesta di Carabinieri e Guardia di Finanza, che nel gennaio del 2020 ha portato all’arresto degli indagati e ad una lunga serie di confische. Le indagini coordinate al tempo dal procuratore Maurizio de Lucia, smantellarono un sistema di truffe agricole sui terreni dei Nebrodi e della Sicilia orientale che dal 2010 al 2017 avevano intercettato contributi pubblici dall’Unione Europea per 5 milioni e mezzo di euro, per finanziare l’attività agricola su terreni lasciati incolti e anche “inesistenti”. Il vaso di Pandora venne scoperchiato da Giuseppe Antoci, che ha denunciato i fatti alla Procura e diede vita al protocollo che prende il suo nome e che di fatto ha bloccato il sistema criminale. Cosa nostra nebroidea per ritorsione organizzò l’attentato del maggio 2016, in cui solo la prontezza della scorta salvò la vita allo stesso Antoci.

Queste le dichiarazioni di Antoci dopo la lettura della sentenza: “Abbiamo fatto quello che andava fatto, abbiamo superato il silenzio e abbiamo fatto capire che i fondi europei dovevano andare solo alle persone per bene e non ai capimafia. Per questo è un momento importante nella lotta alla mafia, che però non si può fare solo con la repressione ma va fatta ogni giorno con un cambio culturale della nostra società. Questa esperienza dimostra che da un piccolo territorio nasce un protocollo di legalità che viene firmato da tutti i prefetti della Sicilia che diventa legge dello Stato nel 2017, che la commissione europea considera tra gli strumenti più importanti di lotta alla mafia sui fondi europei per l’agricoltura. Se questo è stato fatto con dignità e onestà con piccoli passi da persone che hanno ritenuto di poter fare il loro dovere, penso che il segnale che passi è che tutti lo possono fare perché se ognuno fa il proprio dovere avremo sempre meno processi”.

Ecco le condanne inflitte ieri sera:

1. AGOSTINO NINONE Pasqualino: 13 anni e 4 mesi

2. ARCODIA Laura 2 anni e 2 mesi

3. ARMELI Sebastiano 7 anni e 4 mesi

4. ARMELI Giuseppe: 9 anni e 2 mesi

5. ARMELI MOCCIA Giuseppe: 3 anni 10 mesi

6. ARMELI MOCCIA Rita: 7 anni e 8 mesi

7. ARMELI MOCCIA Salvatore: 5 anni e 4 mesi + 5.000 euro di multa

8. BARBAGIOVANNI Calogero 15 anni e 6 mesi

9. BONTEMPO Alessio: 2 anni (pena sospesa)

10. BONTEMPO Gino: 4 anni

11. BONTEMPO Giuseppe 3 anni e 4 mesi

12. BONTEMPO Salvatore: 12 anni

13. BONTEMPO Sebastiano “u biondino”: 25 anni 7 mesi

14. BONTEMPO SCAVO Sebastiano: 6 anni e 6 mesi

15. CALA’ LESINA Salvatore: 10 anni

16. CALABRESE Maria Chiara: 4 anni + 5.000 euro di multa

17. CALCO’ LABRUZZO Gino: 10 anni

18. CALI’ Antonino: 3 anni e 4 mesi

19. CAPUTO Antonio: 4 anni

20. CARCIONE Giuseppe: 3 anni e 4 mesi

21. COCI Jessica: 5 anni e 10 mesi

22. COCI Carolina: 3 anni

23. COCI Domenico: 17 anni e 6 mesi

24. COCI Rosaria: 4 anni e 8 mesi

25. COCI Sebastiano: 4 anni e 4 mesi

26. CONTI MICA Denise: 3 anni

27. CONTI MICA Sebastiano “U belloccio”: 23 anni e 6 mesi

28. CONTI PASQUARELLO Giusy: 4 anni e 4 mesi

29. CONTI TAGUALI Ivan: 11 anni e 2 mesi

30. COSTANTINI Massimo: 5 anni

31. COSTANZO ZAMMATARO Antonina: 4 anni e 4 mesi

32. COSTANZO ZAMMATARO Claudia: 3 anni

33. COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (1950): 5 anni

34. COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “u carretta” (1982): 16 anni e 4 mesi

35. COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “rummuluni” (1985): 12 anni

36. COSTANZO ZAMMATARO Loretta: 3 anni e 2 mesi

37. COSTANZO ZAMMATARO Romina: 3 anni

38. COSTANZO ZAMMATARO Valentina: 6 anni

39. CRASCI’ Barbara: 4 anni

40. CRASCI’ Katia: 4 anni e 4 mesi

41. CRASCI’ Lucio Attilio Rosario: 9 anni e 10 mesi

42. CRASCI’ Salvatore Antonino: 3 anni e 4 mesi

43. CRASCI’ Sebastiano: 6 anni e 6 mesi

44. CRAXI’ Sebastiano: 13 anni e 7 mesi

45. CRIMI Sara Maria: 2 anni + 5.000 euro di multa

46. DELL’ALBANI Salvatore: 4 anni e 10 mesi

47. DESTRO MIGNINO Santo: 10 anni e 6 mesi

48. DESTRO MIGNINO Sebastiano: 10 anni e 4 mesi

49. DI BELLA Pietro: 2 anni + 5.000 euro di multa

50. DI MARCO Marinella: 6 anni e 11 mesi

51. DI STEFANO Maurizio: 3 anni e 4 mesi

52. FARANDA Antonino: 5 anni e 4 mesi

53. FARANDA Aurelio Salvatore: 30 anni

54. FARANDA Davide: 4 anni

55. FARANDA Emanuele Antonino: 6 anni e 2 mesi

56. FARANDA Gaetano: 6 anni e 2 mesi

57. FARANDA Gianluca: 4 anni

58. FARANDA Massimo Giuseppe: 11 anni

59. FERRERA Giuseppe: 2 anni (pena sospesa)

60. FOTI Valentina: 2 anni + 5.000 euro di multa

61. GALATI GIORDANO Vincenzo (1958): 4 anni e euro 30 mila di multa

62. GALATI GIORDANO Vincenzo “lupin” (1969): 21 anni e 8 mesi

63. GALATI MASSARO Santo: 4 anni e 4 mesi

64. GALATI PRICCHIA Daniele: 4 anni e 10 mesi

65. GALATI SARDO Emanuele (40): 6 anni e 2 mesi

66. GULINO Mario: 7 anni + 10.000 euro di multa

67. HILA Alfred: 10 anni

68. LINARES Roberta: 4 anni e 2 mesi

69. LOMBARDO FACCIALE Pietro: 11 anni e 8 mesi

70. LUPICA SPAGNOLO Francesca: 3 anni e 8 mesi

71. LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria: 5 anni e 6 mesi

72. MANCUSO CATARINELLA Jessica: 3 anni + 7.500 euro di multa

73. MANCUSO Cristoforo Fabio: 3 anni

74. MARINO Agostino Antonino: 9 anni e 6 mesi

75. MARINO Rosario: 6 anni e 8 mesi

76. NATOLI Giuseppe: 6 anni e 8 mesi

77. PATERNITI BARBINO Antonino Angelo: 4 anni e 10 mesi

78. PIRRIATORE Massimo: 3 anni e 6 mesi

79. PRUITI Elena: 5 anni e 2 mesi

80. PROTOPAPA Francesco: 10 anni

81. REALE Angelamaria: 2 anni + 5.000 euro di multa

82. RIZZO SCACCIA Danilo: 3 anni e 6 mesi

83. SCINARDO TENGHI Giuseppe: 4 anni

84. SCINARDO Giuseppina: 3 anni e 4 mesi

85. SPASARO Angelica Giusy: 3 anni e 4 mesi

86. SPASARO Giuseppe Natale: 2 anni e 6 mesi

87. STRANGIO Antonia: 11 anni e 10 mesi

88. TALAMO Mirko: 3 anni

89. VECCHIO Giovanni: 10 anni e 3 mesi

90. ZINGALES Carmelino: 5 anni e 8 mesi

Sono stati assolti Lucrezia Bontempo, Sebastiana Calà Campana, Andre Caputo, Rosa Maria Faranda, Innocenzo Floridia, Giuseppina Gliozzo, Giuseppe Natoli, Elisabetta Scinardo Tenghi, Salvatore Terranova e per prescrizione Giovanni Bontempo.