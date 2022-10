Calcio, in Promozione dominano le catanesi ed in Prima categoria guida il Mazzarrà Sant’Andrea

Si è chiusa ieri la giornata di Promozione e Prima categoria, con alcuni risultati che hanno cambiato gli equilibri in classifica.

In Promozione continua il dominio delle catanese, con il duello al vertice tra Belpasso e Riposto e con la Messana unica messinese che sembra in condizione di insidiare le compagini etnee. I barcellonesi della Nuova Azzurra Fenice sono caduti in casa proprio contro il Riposto, mentre il Valle del Mela ha subito lo stesso destino contro il Catania San Pio X. Riposavano i ragazzi della Pro Mende, guidati in panchina da Michele Cataldi.

In Prima categoria, la Stefano Catania di Mazzarrà Sant’Andrea ha conquistato la vittoria nello scontro diretto contro il Città di Galati ed è di nuovo da sola in vetta alla classifica. Non ha approfittato del confronto al vertice l’Aquila Bafia, che ha pareggiato a Patti contro la Nuova Rinascita ed è stata agganciata al terzo posta dal Lipari. Prima vittoria stagionale per l’Orsa Promosport (nella foto) contro il Monforte, con le doppiette di Mendolia e Materia) e successo del Rodì Milici sul campo del Melas.

PROMOZIONE – GIRONE C

Gescal Polisportiva Sant Alessio 1-3 Nuova Azzurra Fenice RSC Riposto 1-3 Città Di Calatabiano Belpasso 2014 0-3 Valle Del Mela Calcio Catania San Pio X 2-3 Città Di Aci Sant’Antonio Atletico Messina 1-0 Valdinisi Calcio Messana 1966 0-1 Riposa: Pro Mende

Belpasso 2014 19 8 6 1 1 20 5 15 RSC Riposto 17 7 5 2 0 19 9 10 Messana 1966 17 8 5 2 1 11 4 7 Città Di Aci Sant’Antonio 16 7 5 1 1 15 5 10 Valdinisi Calcio 11 7 3 2 2 9 6 3 Catania San Pio X 11 7 3 2 2 13 11 2 Pro Mende Calcio 9 7 2 3 2 12 11 1 Polisportiva Sant Alessio 9 7 3 0 4 9 11 -2 Nuova Azzurra Fenice 7 8 2 1 5 7 13 -6 Città Di Calatabiano 7 7 2 1 4 7 14 -7 Valle Del Mela Calcio 7 8 2 1 5 12 18 -6 Atletico Messina 4 7 1 1 5 9 21 -12 Gescal 1 8 0 1 7 6 21 -15

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

Melas Rodi Milici 1-3 OR. SA. Promosport Monforte S. Giorgio Calcio 4-1 Nuova Rinascita Aquila 0-0 Sfarandina Comprensorio Del Tindari 3-0 Stefano Catania Città Di Galati 1-0 Torregrotta 1973 Lipari I.C. 0-1 Folgore Milazzo Sinagra Calcio 0-4