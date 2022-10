I sindaci di 35 Comuni tirrenico-nebroidei insieme per i fondi FESR SICILIA 2021-2027

Il Dipartimento regionale Programmazione di Palermo ha ospitato un’altra riunione di confronto e decisione tra i Sindaci dei 35 Comuni che costituiranno una delle aggregazioni territoriali siciliane per il periodo di Programmazione 2021 – 2027 e il dirigente generale dr. Lasco.

Dal confronto tra Regione-Commissione Europea sono state tracciate le modalità di definizione del PROGRAMMA FESR SICILIA, già approvato dalla giunta regionale con deliberazione n.51/2022.

Il primo passo operativo sarà la costituzione di un aggregazione di Comuni (aggregazione denominata ITI), che nel caso del comprensorio tirrenico-nebroideo comprenderà 35 Comuni da Capo d’Orlando a Valdina. Si tratterà di un organismo intermedio che sarà dotato di un autonoma organizzazione. Successivamente si passerà alla fase di pianificazione strategica (Progettazione di interventi sul territorio interessato per lo sviluppo dei settori interessati) ed infine una fase attuativa entro il 2027.

I comuni dell’ITI sono: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo d Orlando, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fondachelli-Fantina, Furnari, Gioiosa Marea, Gualtieri, Librizzi, Mazzarà Sant’Andrea, Merì , Milazzo, Monforte San Giorgio, Montagnareale, Montalbano, Novara, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Piraino, Roccavaldina, Rodi, San Filippo, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Lucia, Sant’Angelo di Brolo, Terme Vigliatore, Torregrotta , Tripi, Valdina.

“Nel precedente periodo di Programmazione delle politiche territoriali 2014 – 2020 il nostro territorio – afferma il sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò – è stato di fatto escluso. L’amministrazione barcellonese anche in questo decisivo settore dei contributi europei sarà attenta e vigile per ottenere i necessari finanziamenti per lo sviluppo del territorio”.