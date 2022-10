Calcio, l’Igea a Taormina per consolidare il primato in Eccellenza: il programma della giornata con i risultati degli anticipi

La Nuova Igea Virtus sarà impegnata oggi alle 14.30 al Bacigalupo di Taormina, nel big match dell’ottava giornata del girone B di Eccellenza. I giallorossi, che dovranno rinunciare ancora allo squalificato Idoyaga, scenderanno in campo per consolidare il primato solitario in classifica, contro una diretta concorrente, che ha allestito una rosa attingendo a piene mani dalla formazione che l’anno scorso ha difeso i colori dell’Igea, senza raggiungere l’obiettivo della promozione in serie D.

La partita sarà aperta al pubblico, ma con forti limitazioni alla capienza dell’impianto sportivo ionico.

Negli anticipi degli altri campionati, si registra in Promozione la sconfitta interna della Nuova Azzurra Fenice, contro la capolista Riposto, ed in Prima categoria la prima vittoria interna dell’Orsa Barcellona contro il Monforte San Giorgio.

ECCELLENZA – GIRONE B

Città Di Taormina Nuova Igea Virtus Leonzio 1909 Nebros Siracusa Calcio 1924 Mazzarrone Calcio Sport Club Palazzolo Jonica F.C. Virtus Ispica 2020 Città Di AciCatena Città Di Comiso Real Siracusa Belvedere Milazzo Modica Calcio Rocca Acquedolcese Santa Croce

Nuova Igea Virtus 16 7 5 1 1 12 4 8 Nebros 14 7 4 2 1 13 9 4 Rocca Acquedolcese 14 7 4 2 1 10 6 4 Città Di Taormina 14 7 4 2 1 15 9 6 Modica Calcio 14 7 4 2 1 10 5 5 Real Siracusa Belvedere 12 7 4 0 3 12 12 0 Leonzio 1909 12 7 4 0 3 14 11 3 Siracusa Calcio 1924 12 7 4 0 3 14 10 4 Jonica F.C. 8 7 2 2 3 8 7 1 Mazzarrone Calcio 8 7 2 2 3 9 10 -1 Santa Croce 7 7 2 1 4 8 7 1 Città Di Comiso 7 7 2 1 4 12 16 -4 Milazzo 6 7 1 3 3 8 14 -6 Città Di AciCatena 4 7 0 4 3 6 13 -7 Virtus Ispica 2020 4 7 1 1 5 4 14 -10 Sport Club Palazzolo 3 7 0 3 4 0 8 -8

PROMOZIONE – GIRONE C

Gescal Polisportiva Sant Alessio 1-3 Nuova Azzurra Fenice RSC Riposto 1-3 Città Di Calatabiano Belpasso 2014 Valle Del Mela Calcio Catania San Pio X Città Di Aci Sant’Antonio Atletico Messina Valdinisi Calcio Messana 1966 Riposa: Pro Mende

RSC Riposto 17 7 5 2 0 19 9 10 Belpasso 2014 16 7 5 1 1 17 5 12 Messana 1966 14 7 4 2 1 10 4 6 Città Di Aci Sant’Antonio 13 6 4 1 1 14 5 9 Valdinisi Calcio 11 6 3 2 1 9 5 4 Pro Mende Calcio 9 7 2 3 2 12 11 1 Polisportiva Sant Alessio 9 7 3 0 4 9 11 -2 Catania San Pio X 8 6 2 2 2 10 9 1 Nuova Azzurra Fenice 7 8 2 1 5 7 13 -6 Città Di Calatabiano 7 6 2 1 3 7 11 -4 Valle Del Mela Calcio 7 7 2 1 4 10 15 -5 Atletico Messina 4 6 1 1 4 9 20 -11 Gescal 1 8 0 1 7 6 21 -15

PRIMA CATEGORIA – GIRONE D

Melas Rodi Milici 1-3 OR. SA. Promosport Monforte S. Giorgio Calcio 4-1 Nuova Rinascita Aquila Sfarandina Comprensorio Del Tindari Stefano Catania Città Di Galati Torregrotta 1973 Lipari I.C. Folgore Milazzo Sinagra Calcio