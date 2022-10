Calcio, la Nuova Igea Virtus cade a Taormina (3-0): gara condizionata dall’espulsione di Trimboli dopo 7′

La Nuova Igea Virtus subisce la seconda sconfitta consecutiva fuori casa e perde il primato del girone B di Eccellenza. La formazione del tecnico Pasquale Ferrara ha perso con un netto 3-0 sul campo del Taormina, che l’ha scavalcata in classifica.

La gara del Bacigalupo è stata certamente condizionata dall’espulsione di Trimboli al 7′ per un evitabile fallo a centrocampo, punito fiscalmente dall’arbitro. I giallorossi hanno resistito in dieci per un tempo, ma nella ripresa sono caduti sotto i colpi di Biondi e dell’ex Cannavò, autore di una doppietta. Da martedì si tornerà in campo per preparare i prossimi impegni e per reagire alla sconfitta che non cambia i piani della compagine igeana.