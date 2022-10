Barcellona, per la modifica della giunta Calabrò manca l’accordo sulla riassegnazione delle deleghe

Serve un accordo sull’assegnazione delle deleghe assessoriali per arrivare alla definizione della nuova giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò.

Il dialogo tra il primo cittadino ed il gruppo di Forza Italia, che fa riferimento all’on. Tommaso Calderone, è fermo da una decina di giorni sul nodo dell’assegnazione delle deleghe ai due nuovi assessori già individuati, Salvatore Coppolino e Gianluca Sidoti, che insieme a Paolo Pino, andrebbero a rappresentare gli azzurri all’interno dell’esecutivo.

Le ultime indiscrezioni davano per probabile un confronto nel week-end, ma nulla è ancora accaduto, considerato che c’è ancora distanza rispetto alla richiesta di Forza Italia, che vorrebbe assegnate le deleghe concordate ad inizio mandato, tra cui Servizi sociali, Sviluppo Economico e Politiche giovanili, attualmente affidate all’assessore Roberto Molino (leggi l’articolo in basso). Servirebbe un rimpasto più complesso, ma che non dovrebbe coinvolgere i tre assessori in quota Diventerà Bellissima, che a breve transiteranno a Fratelli d’Italia, come tutto il gruppo che ha come riferimento politico l’on. Pino Galluzzo.

Il finale di questo delicato passaggio della vita amministrativa della città del Longano non è stato ancora scritto, ma rispetto alle premesse, in cui si parlava di un confronto programmatico, si sta trasformando in un semplice avvicendamento tra assessori dello stesso gruppo politico, con l’auspicio di un cambio di passo che gli stessi sostenitori della Giunta Calabrò hanno richiesto.