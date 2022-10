A Mongiove, c’è un parco giochi sopra le vasche fognarie

Il silenzio degli innocenti: “Monte Giove e il parco giochi costruito sulle vasche dell’indifferenza”

Si intitola così la lettera di Maurizio Prisutto, referente comunale Plastic Free, che ci aveva già segnalato degli sversamenti fognari sulla litoranea di Mongiove e che, dopo aver presentato un esposto, ha ottenuto la messa in sicurezza dei luoghi, dove si erge un parco giochi per bambini.

“Dopo appena due giorni dall’esposto in capitaneria di porto, nella delegazione di Patti, presentato dal referente comunale per Plastic Free e sottoscritto dal direttore del giornale L’Obiettivo di Castelbuono, ecco che in fretta e in furia il comune provvede a mettere in sicurezza una imbarazzante area di scavo sulla spiaggia. Arriva immediata la “bonifica” dai materiali pericolosi e di risulta, abbandonati da mesi e addirittura ci si prodiga nell’ aspirarne i liquami che da tempi remoti “sgorgavano” a mare” – scrive Prisutto che fa il quadro della situazione.

“Ebbene sì, cari amici, compaesani, concittadini, corregionali e connazionali… – continua Prisutto –mancava un esposto, una semplice segnalazione scritta che suscitasse imbarazzo a chi da sempre non vede, non sente e non parla, in assenza di controllori e di attenzioni. Imbarazzo totale e surreale quello sui volti dei militari recatisi sul posto. Un fetore di liquami fognari che sino ad oggi ha accompagnato i mongiovesi, giornalmente e a qualsiasi ora del giorno e della notte, costretti alle mollette sul naso, alle bende agli occhi e alle labbra serrate, per non disturbare, irrigidire o essere criticati e isolati dal sistema, fatto di un sottosviluppo asfissiante.

“Appare superficiale, grottesco e incosciente lasciare che i bambini respirino quei vapori, organici e chimici, provenienti da vasche poste a pochi metri dal loro parco giochi, costruito proprio su quella cacca umana che il SILENZIO DEGLI “INNOCENTI” ha alimentato per anni. – afferma Maurizio Prisutto nella sua lettera – Da oggi in poi a Mongiove si respirerà aria pulita, nessuno rischierà di cadere dentro il fossato dell’indifferenza. Chi ha responsabilità educativa sulla collettività e fa finta di non vedere? A quale appiglio ci si può aggrappare per dare un senso alle parole, CIVILTÀ E SVILUPPO?“