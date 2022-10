Domenica 30 ottobre a Barcellona P.G. la IV edizione del premio “Civitas Europa 2022″

L’auditorium del Parco Maggiore Giuseppe La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà, domenica 30 ottobre, a partire dalle 16, la IV edizione del Premio “CIVITAS Europa” 2022, organizzato dalla testata giornalistica “Sicilia Occidente”, fondata e diretta da circa quarant’anni, da Mario Alizzi.

L’evento torna dopo la sospensione di un anno dovuto alle restrizione per la pandemia da Covid.

Il Premio è stato istituito per omaggiare siciliani, in particolare del territorio tirrenico, che si siano significativamente distinti in vari campi e settori a livello nazionale ed all’estero. Nelle tre edizioni precedenti sono state “scoperte” diverse eccellenze, per molti sconosciute. E’ stato consegnato anche il “Premio Speciale” destinato a personalità che abbiano dato eccezionale lustro alla Sicilia, come il Giornalista e Scrittore, Melo Freni, nella prima edizione del 2018, il Principe del Foro non solo di Catania, Enzo Trantino nella seconda edizione del 2019 ed all’artista Emilio Isgrò nella terza del 2021.

“E’ logicamente ovvio – ha dichiarato Mario Alizzi – che i tre “Personaggi”, con le loro diverse attività ed ambienti nei quali operano da una vita, non avevano certo “necessità” del Premio “CIVITAS Europa”, ma il fatto che siano stati disponibili, dimostra la concreta affezione verso la loro città e la Sicilia, ma anche una ammirevole umiltà, piuttosto rara in certi ambienti e livelli. L’aver offerto la loro disponibilità ha, sicuramente, dato una forte immagine positiva ed garanzia sull’affidabilità del Premio CIVITAS Europa e, per questo, li ringrazio, sinceramente, molto”.

I nomi dei Premiati per l’EDIZIONE 2022

ARTE E CULTURA: Sezioni Pittura/Scultura/Scrittura: Andrea Sposari; Ettore Giulio Resta; Antonello Piccione; Giuseppe Siracusa; Nino Genovese;

STUDI, RICERCHE E PROMOZIONE CULTURALE: Francesco Bertè;

PREMIO SPECIALE: Padre Alessio – Archimandrita greco-ortodosso in Italia;

PREMIO SPECIALE: Bartolo Cattafi – Speciale-eccezionale per il Centenario della sua nascita;

PROFESSIONE ED IMMAGINE: Giuseppe De Francesco; Claudio Cutugno;

ALTRE ARTI: Teatro, Salvatore Cilona;

EDITORIA, LIBRI E STAMPA: Santino Franchina, Consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti; Luciano Giannone;

ALLA MEMORIA: Mariano Pietrini;

SPORT: Nicholas Artuso; Giuseppe Foti; Greta D’Amico; Nouhaila Ammour;

FATTI E PERSONE: Associazione “Il Pane Quotidiano” ODV.