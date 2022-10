Barcellona P.G., arriva un finanziamento da 2 milioni di euro per la ricostruzione dell’asilo Panteini

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha firmato nei giorni scorsi l’accordo di concessione del finanziamento destinato alla demolizione e ricostruzione dell’Asilo Panteini.

L’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il PNRR e il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato dal Sindaco Pinuccio Calabro’, nella qualità di soggetto attuatore del progetto prevede la “Demolizione e ricostruzione asilo Panteini ”. Il finanziamento da €1.199.999,84 oltre agli importi riconosciuti dal “Fondo per l’avvio delle opere indifferibili” è stato ottenuto attraverso gli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’accordo fissa anche il cronoprogramma per arriva alla consegna dell’opera collaudata entro il 30 giugno 2026

L’aggiudicazione dei lavori dovrà arrivare entro il 31 marzo 2023, con l’avvio degli interventi entro il 30 giugno 2023, attraverso la firma del Verbale di consegna dei lavori. Entro la fine del 2025 gli interventi dovranno essere ultimati, con altri sei mesi di tempo, entro il 30 giugno 2026 per completare la procedura di collaudo e quindi consegnare l’opera.

La struttura di via Angelo Musco era stata oggetto negli ultimi dieci anni di diversi interventi di manutenzione ordinaria, con un costo sostenuto dalle casse dell’ente, attraverso finanziamenti statali e regionali, che però non hanno tenuto conto di un problema strutturale dell’edificio. Gli ultimi controlli effettuati per verificare la stabilità del manufatto, chiuso da molto tempo, avrebbero confermato la necessità di una completa ricostruzione dell’asilo, per garantire la sicurezza dei bambini e delle maestre. L’amministrazione guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò si è così attivata per ottenere il finanziamento, sfruttando l’opportunità delle risorse stanziale dal Pnrr per l’edilizia scolastica.