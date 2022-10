Nuova Igea Virtus oggi pomeriggio a Siracusa per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia

La Nuova Igea Virtus, archiviata la vittoria con l’Ispica, torna in campo oggi pomeriggio al De Simone di Siracusa, per la gara d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara potrà schierare al centro dell’attacco il bomber Idoyaga, indisponibile in campionato per la pesante squalifica inflitta dopo l’espulsione di Comiso, e non ha alcuni intenzione di snobbare una competizione che potrebbe anche portare alla promozione di serie D. Al cospetto dei giallorossi ci sarà un Siracusa caricato e motivato dalla sconfitta contro la Jonica, che lo hanno per il momento allontanato dal primo posto in classifica, tanto da spingere la società aretusea ad un cambio in panchina, con l’esonero di Giuseppe Mascara e l’arrivo del nuovo tecnico Gaspare Cacciola.

Ecco il programma dei quarti di finale