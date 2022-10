Oliveri, il sindaco Iarrera in consiglio dopo la revoca degli assessori Bertino e Scardino: “E’ venuto meno il rapporto di fiducia”

Il sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, ha relazionato ieri sera in consiglio comunale in merito alla determina con cui ha ufficializzato la revoca dell’incarico assessoriale al vice sindaco Salvatore Bertino ed all’assessore Francesco Scardino.

Ai due componenti della giunta Iarrera, il 15 luglio scorso, erano state revocate le deleghe assessoriali, ma erano rimasti all’interno dell’esecutivo fino al 17 ottobre scorso, quando è stata firmata dal primo cittadino la determina di revocata anche dell’incarico di assessore. I tre mesi di ritardo dal primo al secondo provvedimento sono stati motivati dal sindaco Iarrera con la volontà di rispettare le posizioni politiche dei due assessori, impegnati nella campagna elettorale per le Regionali a sostegno dell’on. Tommaso Calderone. C’era probabilmente anche la speranza nascosta di poter in qualche modo ricucire lo strappo, maturato per divergenze nella gestione amministrativa dell’ente.

Così non è stato e la decisione del primo cittadino è comunque arrivata a metà ottobre. Ieri sera, nella seduta del consiglio comunale, ha ribadito la difficoltà nell’assumere una decisione che era comunque diventata inevitabile perchè, come scritto nella determina, “il rapporto di fiducia con gli Assessori Salvatore Bertino e Scardino Francesco è venuto, irrimediabilmente, a mancare, così come risultano profondamente compromessi i valori di condivisione di idee e di progetti“.

La minoranza consiliare, con i consiglieri Giuseppe Di Benedetto e Michele Pino, non ha perso l’occasione di polemizzare sulla procedura che ha portato alla revoca dei due assessori, anticipata di fatto dal provvedimento del luglio scorso con cui sono state tolte le deleghe a loro assegnate. Il vice sindaco Salvatore Bertino si occupava infatti soprattutto del settore delle attività produttive, dell’ufficio Europa, del Commercio e di Tributi e Finanza, mentre l’assessore Francesco Scardino aveva curato le deleghe al Turismo, lo spettacolo e la promozione del paese, insieme all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Il sindaco Francesco Iarrera si è preso qualche giorno di tempo per definire i due nuovi componenti della giunta e per procedere con molta probabilità ad una rimodulazione delle deleghe tra gli assessori, che ricordiamo al momento sono Rosa Alessandro e Salvuccia Saporito.