La questione dell’ospedale di Barcellona P.G. sarà discussa in consiglio comunale il prossimo 8 novembre

La riunione dei capigruppo di Palazzo Longano ha fissato per il prossimo 8 novembre alle 19 la seduta straordinaria del consiglio comunale, per affrontare la tematica del futuro dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto, che rischia di perdere tutta l’area dell’emergenza urgenza.

La seduta sarà convocata dal presidente Angelo Paride Pino, su richiesta dei consiglieri di minoranza, con l’invito a partecipare rivolto ai vertice dell’ASP Messina, in particolare al commissario Bernardo Alagna. Sulla presenza di quest’ultimo però non vi sono al momento certezze, considerato che, come anticipato da 24live, il problema dell’organizzazione della rete ospedaliera sarà sul tavolo del nuovo assessore regionale alla Salute, non ancora nominato, ma probabilmente in quota Forza Italia.

Il decreto del 2019, che sanciva per il Cutroni Zodda un futuro da ospedale di base, con la presenza del pronto soccorso e di alcuni reparti necessari a garantire l’emergenza urgenza, alla prova dei fatti non è stato applicato, soprattutto perchè non è stata approvata la dotazione organica per garantirne la piena funzionalità. La cronica carenza di medici e paramedici, che preferiscono lavorare nei grossi ospedali dei capoluoghi siciliani, piuttosto che negli nosocomi disagiati di provincia, ha di fatto bloccato la procedura. La direzione generale dell’ASP Messina, secondo quanto riferito da palazzo Longano, in attese delle decisioni del nuovo governo regionale, avrebbe dato disponibilità ad un incontro preliminare con il sindaco, il presidente del consiglio e i capogruppo consiliari, per affrontare il tema delle criticità del futuro dell’ospedale di Barcellona.

Resta così sempre valido l’invito già formulato nell’articolo pubblicato stamattina su 24live di fare chiarezza sul presidio della città del Longano, senza mezze risposte o mezze soluzioni. La gente ha diritto di sapere dove gli può essere garantita la dovuta assistenza sanitaria. Il Cutroni Zodda o torna ad essere un presidio in grado di gestire l’emergenza urgenza, con un pronto soccorso e con i reparti minimi richiesti, o viene trasformato in un centro d’eccellenza per altri servizi sanitari di media o lunga degenza.