Il destino del “Cutroni Zodda” di Barcellona: si attende chiarezza dal nuovo assessore regionale

Sarà la politica regionale a definire il destino dell’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. Si attende infatti la nomina del nuovo assessore alla Salute della giunta Schifani per conoscere l’orientamento del Regione sull’assetto della sanità in provincia di Messina.

Dopo la conferma degli interventi di potenziamento della struttura di Milazzo, con un finanziamento di due milioni di euro per la ristrutturazione e l’ampliamento del pronto soccorso (a conferma della volontà politica di investire sul presidio mamertino), si attendono adesso scelte chiare ed inequivocabili sul Cutroni Zodda di Barcellona, rimasto al momento unico Covid Hospital ancora operativo in Sicilia, senza pronto soccorso e con 40 posti letto riservati ai pazienti Covid, serbatoio per l’interna rete dell’ASP Messina.

Le prese di posizione delle politica locale, con le dichiarazioni di consiglieri d’opposizione attraverso i social network e la richiesta di un confronto in aula consiliare con i vertici dell’ASP Messina, non hanno avuto un riscontro da parte dei deputati regionali e nazionali, in attesa che si definiscano tutte le caselle del Governo Regionale a Palermo e di quello Nazionale a Roma.

La città ha risposto timidamente sulla questione, ad eccezione della voce isolata di qualche sindacato di categoria, del comitato a tutela dell’Ospedale, attraverso le parole del portavoce Enzo Correnti, e dei tifosi della Nuova Igea Virtus, che domenica scorsa hanno esposto uno striscione a sostegno della struttura ospedaliera barcellonese. La rassegnazione rispetto ad un ulteriore depotenziamento dell’ospedale, che potrebbe essere privato definitivamente anche dell’emergenza-urgenza, sembra aver preso il sopravvento ed in questo scenario così difficile è arrivato il momento di parlare con chiarezza alla gente, soprattutto da parte dei rappresentanti politici.

Se si vuole davvero dare un futuro alla struttura ospedaliera di Barcellona, come ospedale di base, previsto dal piano regionale del 2019, ma mai attuato con la scusa della pandemia, allora è arrivato il momento dei fatti concreti e non delle parole. Se invece non ci sono le condizioni per garantire l’emergenza urgenza a Barcellona Pozzo di Gotto, per tutta una serie di motivazioni di carattere politico, burocratico ed economico, allora lo si dica con chiarezza e si trasformi la struttura in un centro d’eccellenza per altri servizi sanitari, a partire dalla riabilitazione e dalla cura dei malati oncologici, mettendo nelle condizioni il presidio Fogliani della città del Capo di assicurare l’emergenza-urgenza a tutto il comprensorio tirrenico dei distretti D27 di Milazzo e D28 di Barcellona Pozzo di Gotto. In questo caso solo il tempo dirà se si è trattato della scelta più giusta per garantire il diritto alla salute di un bacino d’utenza di oltre 100 mila abitanti.