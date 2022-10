Carenza di medici negli ospedali di periferia, l’on. Pino Galluzzo sollecita l’intervento del governo Schifani

L’On. Pino Galluzzo, parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, ha inviato una nota indirizzata al presidente della Regione Renato Schifani per chiedere un intervento finalizzato ad affrontare l’annosa carenza di medici negli ospedali pubblici, che si trovano nelle province della Sicilia.

“Siamo di fronte, ormai da anni – afferma Galluzzo – ad una situazione insostenibile perchè mancano i medici, soprattutto gli anestesisti. Ciò significa che l’attrazione che esercitano i grandi ospedali delle Città metropolitane causano un vuoto nei nosocomi periferici. La situazione attuale è simile a quella del cane che si morde la coda. Ho richiesto attenzione massima al neo Presidente Renato Schifani, soprattutto in questo momento di vacatio e di guida politica all’Assessorato regionale alla Salute, proponendo, se è il caso, di bloccare quelle procedure che potrebbero causare il transito di quei pochi medici anestesisti rimasti verso gli ospedali di maggiore attrattività, se non viene prevista la sostituzione o il volgarmente detto “rimpiazzo” in quelli più piccoli, al fine di scongiurare la chiusura dei reparti degli ospedali periferici”.