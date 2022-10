Al via il campionato di calcio a 5 serie D, vittoria per l’Academy Barcellona: domani si completa la prima giornata

E’ iniziato con una vittoria il campionato per l’Academy Barcellona Futsal, inserita nel girone unico della delegazione della FIGC di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nella gara della prima giornata, giocata venerdì scorso, i ragazzi allenati da Sebastiano Giunta, hanno battuto al Palalberti la Furnari Portorosa per 5-3. E’ stata una partita combattuta e intensa, tra la giovane squadra del Longano, allestita dal Presidente Adalgisa Italiano e dal Vice Presidente Mario Trifilò, e gli esperti del Furnari.

Le reti per i Barcellona si sono state messe a segno per due volte da Peppe Lanza e poi da Sidibe, Pinuccio Puliafito e Valenti. Molto soddisfatto il responsabile del settore Futsal Salvo Presti non solo per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione offerta dai ragazzi considerata la loro giovane età.

Nell’altro anticipo, la Borgatese ha perso in casa contro la Libertas Basicò. La prima giornata si completa con le gare in programma stasera e domani.

Academy Barcellona S. C. Furnari Portorosa 5-3 Borgatese S. Antonino Libertas Basicò 2-3 Alcara Nuova Azzurra Fenice 24/10 Club Sportivo Oliveri Nuova Igea Virtus 24/10 JSL Junior Sport Lab. Raccuja 25/10 Sant’Agata F. C. Meriense 25/10

Nella seconda giornata l’Academy Barcellona osserverà un turno di riposo; dunque riprenderà alla terza giornata con la trasferta ad Alcara.