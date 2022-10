Calcio, Nuova Igea Virtus oggi al D’Alcontres contro l’Ispica per riprendere la corsa in Eccellenza

Archiviata la sconfitta di Comiso, pensante non per il modo in cui è arrivata, ma per la squalifica di tre giornate inflitte al bomber Idoyaga, la Nuova Igea Virtus guarda avanti, all’impegno di oggi pomeriggio alle 15.30 tra le mura amiche contro la Virtus Ispica.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara dovrà cancellare il passo falso di sette giorni fa, giocando una partita intensa ed evitando i cali di tensione che hanno caratterizzato alcune delle prime uscite stagionali, soprattutto al D’Alcontres. Chiudere se possibile la gara, senza rischiare la beffa nel finale, sarà l’imperativo di Biondo e compagni, che hanno avuto una settimana di tempo per analizzare gli errori di Comiso. Al loro fianco i giallorossi avranno sempre i loro supporters che anche nell’ultima trasferta hanno dimostrato tutto il loro attaccamento alla squadra. Come detto non ci sarà lo squalificato Idoyaga, ma il tecnico igeano avrà altre carte da giocare per mettere in campo un attacco comunque competitivo.