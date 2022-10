Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus travolge la Virtus Ispica 4-0 e torna capolista solitaria

Le due squadre scendono in campo con le seguenti formazioni:

Nuova Igea Virtus: Maggi, Di Bella, Silipigni, Franchina, Della Guardia, Trimboli, Biondo, Presti, Flores, Isgrò, Aveni. All. Ferrara.

Virtus Ispica: Starapoli, Nunez Layola, Priola, Pitino, Sakho, Di Pasquale, Falla, Cicero, Blanstein, Coria, Prados Cabrera. All. Trigilia

CRONACA

3′ conclusione insidiosa di Isgrò dal limite dell’area, deviata in angolo dalla difesa ospite.

5′ GOL IGEA. Silipigni ribatte in rete un cross di Franchina, servito in area da Isgrò.

8′ Aveni spreca un assist di Isgrò tutto solo davanti a Starapoli, anticipato al momento del tiro da Sakho.

17′ Buona occasione per l’Igea con un tiro dal limite di Isgrò, servito da Flores

32′ GOL IGEA. Trimboli raddoppia su cross di Della Guardia dalla sinistra, con un piatto a porta vuota.

34′ Conclusione dal limite di Isgrò, su assist di Aveni. Il colpo al volo finisce alto sopra la traversa.

38′ Ancora un’occasione di Isgrò, spostato sulla fascia sinistra, da buona posizione, che non trova la specchio della porta

46′ GOL IGEA. Il portiere Starapoli rinvia addosso ad Isgrò, che si invola tutto solo e realizza il terzo gol giallorosso

Finale del primo tempo al D’Alcontres: Nuova Igea Virtus – Virtus Ispica 3-0

SECONDO TEMPO

Sostituzioni per l’Igea entra Dall’Oglio per Della Guardia e per l’Ispica Giardina per Falla

11′ per l’Igea esce Frachina ed entra Verdura

14′ per l’Igea esce Biondo ed entra Vincenzi

16′ GOL IGEA. Doppietta personale di Isgrò, che finalizza con un destro a tu per tu con il portiere un contropiede giallorosso.

17′ per l’Igea esce Isgrò ed entra Russo e per l’Ispica esce Coria ed entra Caschetto.

24′ per l’Ispica esce Cicero ed entra Santucho

27′ per l’Ispica esce Starapoli ed entra Janner

finita al D’Alcontres. Nuova Igea Virtus – Virtus Ispica 4-0