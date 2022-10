Una mostra ed un convegno a Messina per celebrare il Centenario dalla nascita di Bartolo Cattafi

La Biblioteca Regionale di Messina sta celebrando oggi il centenario dalla nascita del poeta barcellonese Bartolo Cattafi, partendo dalla sensibilità artistica e dall’esperienza di vita dell’uomo che la incarna.

La giornata dedicata al Poeta e titolata “Bartolo Cattafi, il Poeta…l’Uomo. Incursioni biografico-letterarie” è iniziata stamattina con l’inaugurazione e con taglio del nastro di un’Esposizione bibliografico-documentale alla presenza di Autorità cittadine e non, con un breve discorso di benvenuto ai partecipanti e di presentazione da parte della Direttrice della Biblioteca, Dott.ssa Tommasa Siragusa. L’allestimento bibliografico, accattivante anche per i non addetti ai lavori, ricomprende testi del Poeta e di autori coevi che con Cattafi hanno condiviso la pulsione poetica e taluni financo legami di sincera e profonda amicizia o di autentica riconoscenza. Citiamo e soltanto a titolo esemplificativo, Guglielmo Iannelli, Nino Pino, Bianca Garufi, Emilio Isgrò, Vann’antò, Giovanni Raboni, Carmelo Aliberti, Vittorio Sereni, Nino Ferraù, Melo Freni, Sergio Solmi. In ordine poi ai rapporti molto intensi che il Poeta ebbe con l’Artista Emilio Isgrò, sarà proiettato un breve video registrato per l’occasione dal Maestro in Suo ricordo. Due notevoli bibliografie tematiche, infine, fanno da corollario all’esposizione.

Nel pomeriggio, alle 17:30, si proseguirà con il Momento Convegnistico. In apertura la Direttrice, Dott.ssa Tommasa Siragusa porgerà il benvenuto e introdurrà i lavori. Seguiranno i pregiati contributi del Prof. Giuseppe Rando, già Ordinario di Letteratura italiana UNIME; della Prof.ssa Ella Imbalzano, Associato di Lingua e Letteratura italiana UNIME e del Prof. Giuseppe Amoroso, già Ordinario di Letteratura italiana UNIME. Modererà la Prof.ssa Rosa Maria Lucifora, Associato di Lingua e Letteratura Latina DISU Potenza, Università della Basilicata, mentre le conclusioni saranno affidate alla Prof.ssa Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica UNIME. Seguiranno momenti di dibattito e confronto, durante i quali non mancheranno i contributi eccellenti degli astanti.

L’esposizione bibliografico-documentale resterà visitabile fino al 25 novembre 2022, di mattina dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; nel pomeriggio soltanto il mercoledì dalle 15 alle 17:30. Per visite guidate di singoli, gruppi e scolaresche si consiglia la prenotazione. (urpbibliome@regione.sicilia.it – tel.090674564)