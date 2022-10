Barcellona, completati i lavori sulla rete idrica cittadina: adottato un innovativo sistema di sollevamento delle acque potabili

La sostituzione della pompa di sollevamento nella stazione di saia Riti a Santa Venera ha consentito di completare gli interventi programmati all’Amministrazione comunale per modernizzare la rete idrica di Barcellona Pozzo di Gotto, con un potenziamento nella distruzione dell’acqua e con una riduzione del consumo di energia elettrica, che rende l’impianto tra i migliori in Sicilia.

La ditta incaricata dal Comune ha effettuato due interventi di sostituzione di macchinari risalenti agli anni ’70 e ’80 con l’adozione della migliore tecnologia al Mondo “Grundfos Pump Inverter Telecontrollo sistemi per acquedotti”.

Intervento a Femminamorta

Il primo intervento è stato realizzato nella frazione di Femminamorta in un pozzo e serbatoio risalente agli anni 70. E’ stato sostituito l’impianto di sollevamento con pompe Acquedotto a pressione costante H 24 con le “pompe di rilancio in acciaio inox” Grundfos, che garantiranno il fabbisogno giornaliero degli utenti della frazione Femminamorta ed un risparmio energetico di oltre il 50% per il Comune, con un consumo di circa 10KWh al giorno a fronte dei 22KWh consumati dal vecchio impianto degli anni ’70.

Il secondo intervento è quello effettuato nell’impianto di sollevamento di Saia Riti a Santa Venera, che alimenta le vasche di distribuzione di contrada Montecroci. L’impianto è stato potenziato con l’installazione del Gruppo Pompe di rilancio in acciaio inox Grundfos per il fabbisogno di oltre 25.000 utenti con la Tecnologia Inverter Telecontrollo Grundfos. Anche in questo caso il Comune otterrà un risparmio energetico di oltre il 60%, passando dai 90KWh del vecchio impianto ai 30KWh del nuovo Impianto Tecnologico Grundfos. Al vantaggio economico per l’ente si aggiunge la maggiore facilità nei successivi interventi di manutenzione, eliminando la pompa di sollevamento che prima si trovare sotto terra.

Con questi due interventi Barcellona P.G. è tra le poche città in Sicilia ad avere adottato la migliore tecnologia in materia di acqua potabile con sistema Grundfos Inverter Pump Telecontrollo.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore Giuseppe Benvegna hanno visitato personalmente l’impianto di Santa Venera e non hanno nascosto la soddisfazione per l’ottimo intervento effettuato dalla ditta incaricata, che ha completato l’ultimo intervento in due giorni, dimezzando i tempi previsti e così i disagi per i cittadini del centro, nell’area compresa tra il torrente Idria e la via Cairoli, serviti dal pozzo di Montecroci.